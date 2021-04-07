Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

МегаФон приготовил подарок пассажирам аэропорта "Шереметьево"

МегаФон внедрил сервис «Мобильного ID» в аэропорту Шереметьево. Теперь пассажиры шести терминалов аэропорта могут быстро и безопасно подключиться к публичной сети Wi-Fi по номеру телефона. Проект реализован в партнерстве с компанией Wi-Fi.Click.

При подключении к Wi-Fi аэропорта страница сервиса Wi-Fi.Click всплывает автоматически. Чтобы подтвердить вход, вместо многоступенчатой авторизации с помощью фотографии паспорта, по sms или звонку, для которого нужно иметь деньги на счету, пассажиру достаточно указать свой номер и нажать на sim-push-уведомление.

«МегаФон первым среди операторов связи реализовал возможность подключения к сервису «Мобильного ID» через свою агрегаторскую платформу: клиенту не нужно заключать соглашения с каждым телеком-оператором по отдельности. При этом сервис будет доступен всем абонентам «большой четверки». Авторизация через «Мобильный ID» упростит и ускорит процесс подключения к Wi-Fi, что актуально для пассажиров аэропорта», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

«Мобильный ID» – современный и безопасный способ авторизации на партнерских ресурсах. Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID» оператора. Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом сим-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что делает его безопасным и исключает мошеннические операции. Абонентам услуга предоставляется бесплатно.

21 май 11:10 | : Будни

Главные новости


Я – против терроризма. Но…
"Ты в дверь, они - в окно". Опыт общения с чиновниками прокуратуры Архангельской области

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (197)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20