В архангельских колониях зазвучали последние звонки

Увы, не на выход из зоны…
Последние звонки прозвенели для учащихся учебно-консультационных пунктов учреждений УФСИН России по Архангельской области.
В этом году в местах лишения свободы Поморья итоговая аттестация ждет 41 учащегося девятых классов и 145 выпускников. Перед экзаменами в школах и учебно-консультационных пунктах на территории колоний, как и по всей стране, звенят последние звонки.
Так, в исправительной колонии №1 (п. Пирсы, г. Архангельск) учащимся выпускних классов вручили благодарственные письма и памятные подарки. Осужденные в знак благодарности за знания прочитали педагогам стихи и подарили цветы. Право подать последний звонок выпала честь лучшему ученику Михаилу З.
Праздник прошел и для 14 выпускников исправительной колонии №7 (п. Лесная Речка, г. Архангельск). Здесь заведующая УКП Людмила Подольская зачитала учащимся приказ о допуске к экзаменам. Выпускники выразили учителям слова благодарности, прочитали стихи, которые выучили специально к этому дню, презентовали педагогам подарки: картины-коллажи по каждому предмету. В завершении вместе с педагогами на территории, прилегающей к учебно-консультационному пункту, были высажены саженцы кустарников.
В Архангельской воспитательной колонии в этом году 12 подростков заканчивают девятый класс и пятеро получат документы о полном среднем образовании. В праздник последнего звонка здесь звучали стихи, песни и добрые пожелания.
Напомним, что до 30 лет получение школьного образования является обязанностью отбывающих наказание.