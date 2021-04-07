Церковь обеспокоена новоделами в православных храмах

В последнее время при реставрации старинных храмов наметилась неправомерная тенденция, которая характеризуется уничтожением ценных росписей и интерьеров и заменой их на некачественные поделки, об этом сообщил председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре, древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.
О проблеме отец Леонид рассказал 18 мая в рамках работы направления «Церковь и культура» XXIX Международных образовательных чтений, проходящих в Москве с 16 по 19 мая, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
В частности, протоиерей Леонид Калинин отметил важность всех периодов истории русского церковного искусства, как древних, так и близких к нам по времени, а также обратил внимание на неправомерно возникшую тенденцию — вместо бережного сохранения и реставрации росписей и интерьеров храмов — уничтожать храмовые росписи и заменять памятники искусства XIX века некачественными современными поделками.
Как считает священник, Церковь должна быть во всем образцом, и, конечно, в сфере сохранения памятников духовной и материальной культуры предыдущих поколений, утверждающих связь времен и неразрывность отечественной истории.
Обсуждение проблемы состоялось в лектории Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева (ЦМИАР).
В совещании, ключевой темой которого стала проблема аварийных и руинированных храмов России, приняли участие епархиальные древлехранители и представители епархиальных отделов культуры.
В работе совещания приняли участие 70 представителей епархий в очном формате и 75 в режиме видеоконференции — всего 145 человек из 115 епархий.
На фото Кирилла Иодаса: Сохранившаяся роспись потолка храма Владимирской иконы Божией Матери в деревне Заручевской Вельского района