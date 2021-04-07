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Отсидел и в повара. Новости архангельского УФСИН

В следственном изоляторе № 3 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск)  началось обучение новой группы по профессии "Повар".

Из числа осужденных отряда хозяйственного обслуживания были набраны желающие. В течение двух месяцев  преподаватели образовательного учреждения №6 ФСИН России будут читать лекции и проводить учебные семинары, на которых расскажут азы и специфику профессии. После теоретического курса осужденные  свои полученные знания покажут на практике.  Итоговый  экзамен обучающиеся сдадут  в первой декаде июля.

- Получение профессии в местах лишения свободы – это возможность трудоустройства в период отбывания наказания и шанс начать новую жизнь после выхода на свободу. Повар – одна из популярных специальностей, осужденные всегда охотно осваивают ее, - прокомментировал заместитель начальника ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Архангельской области Владимир Баракшин.

19 май 10:28 | : Будни

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