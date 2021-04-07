Отсидел и в повара. Новости архангельского УФСИН

В следственном изоляторе № 3 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) началось обучение новой группы по профессии "Повар".
Из числа осужденных отряда хозяйственного обслуживания были набраны желающие. В течение двух месяцев преподаватели образовательного учреждения №6 ФСИН России будут читать лекции и проводить учебные семинары, на которых расскажут азы и специфику профессии. После теоретического курса осужденные свои полученные знания покажут на практике. Итоговый экзамен обучающиеся сдадут в первой декаде июля.
- Получение профессии в местах лишения свободы – это возможность трудоустройства в период отбывания наказания и шанс начать новую жизнь после выхода на свободу. Повар – одна из популярных специальностей, осужденные всегда охотно осваивают ее, - прокомментировал заместитель начальника ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Архангельской области Владимир Баракшин.