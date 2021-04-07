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Кто из россиян мечтает открыть собственный бизнес?

Возможность открыть свой бизнес сегодня рассматривают 38% россиян. Особенно много потенциальных предпринимателей среди менеджеров по рекламе, маркетологов и менеджеров по продажам, а самым заинтересованным в предпринимательстве поколением являются так называемые миллениалы. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, из всех округов страны.

В том, что рассматривают возможность создания своего бизнеса, признались 38% респондентов. Судя по комментариям, к таким раздумьям их приводит неудовлетворенность карьерой или своим профессиональным развитием в работе по найму. Напротив, 42% россиян не рассматривают возможность предпринимательства, объясняя это, как правило, нестабильностью экономики, отсутствием стартового капитала и нехваткой необходимых личных и профессиональных качеств.

Чаще всех о собственном деле задумываются респонденты в возрасте от 25 до 34 лет — представители поколения Y, или миллениалы (46%), а также опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. (45%). Реже всех возможность открыть бизнес рассматривают опрошенные от 45 лет (24%) и те, чем доход менее 30 тыс. руб. (35%). Мужчины размышляют о своем бизнесе чаще, чем женщины (43% против 32%).

Среди представителей наиболее популярных сфер деятельности больше всего потенциальных предпринимателей среди менеджеров по рекламе (62%), маркетологов (58%), менеджеров по продажам (52%), дизайнеров (47%) и PR-менеджеров (46%), меньше всего желающих открыть свое дело — среди сметчиков (24%), бухгалтеров (26%), журналистов и переводчиков (по 33%).

19 май 07:24 | : Будни

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