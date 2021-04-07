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В четверг Северодвинский мост закроется для автотранспорта больше, чем на сутки

В связи с проведением работ по капремонту в четверг, 20 мая, Северодвинский мост будет закрыт для движения транспорта на 26 часов. Передвижение пешеходов по мосту ограничивать не планируется.

На железнодорожном мосту продолжается капитальный ремонт, который осуществляет подрядная организация РЖД - ООО ФСК «Мостоотряд-47». С 9.30 20 мая Северодвинский мост закрывается для движения транспорта. Перекрытие продлится до 11.30 21 мая. При этом мост будет доступен для пешеходов, сообщают в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

Автомобильное сообщение в этот период будет организовано по Краснофлотскому мосту.

Отметим, что также до конца июня продлевается полное перекрытие движения автомобильного транспорта по мосту в ночное время – оно действует ежедневно с 00.00 до 5.00. 

18 май 11:16 | : Будни

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