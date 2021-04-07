Митрополит Корнилий благословил поморское казачество

Главная цель взаимодействия Церкви и казачества — воцерковление казаков. Этот тезис обозначил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 мая на встрече диалог-клуба «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков как основа сохранения казачьих традиций».
Событие состоялось в Правительстве Москвы в рамках XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Открывая встречу, владыка поприветствовал участников диалог-клуба и представил доклад, посвященный теме «Казачество на Русском Севере: истоки, традиции, соработничество с Русской Православной Церковью».
Ниже приводим полный текст архипастырского сообщения:
«Милостью Божией в 2021году от Рождества Христова Святая Православная Церковь будет чтить юбилейную дату: 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, великого защитника земли Русской, воина и монаха. Мудрый князь при страшной смуте на Руси выбирает политику непримиримой войны с Западом и защиты своих земель с востока. В этих исторических событиях мы видим главную цель святого воина — сохранить веру православную, Русскую землю и свой народ от страшного разорения и разграбления. С запада шли на Русь ордена рыцарей, за которыми шли католические священники и кардиналы, ломая быт народа и посягая на самое дорогое и самое ценное, что есть в жизни человека, на его бессмертную душу. С востока выжигали землю русскую ордынцы.
Промыслом Божиим в дальнейшем защита Святой Руси ложится и на уже достаточно сформированное казачество.
В настоящее время тема казачества на Севере приобретает все большую актуальность. Как и откуда появились казаки в Двинской земле? Мы все хорошо знаем названия великих южнорусских рек: Волга, Дон, Кубань. В районах этих рек жили и живут ратные сыны России — казаки. Они неразрывно связаны с поморским Севером, являясь ветвями единого могучего казачьего древа, часто укрывая своей сенью Русскую землю от захватчиков.
В 1374 году, еще до свержения монголо-татарского ига, русскими была разрушена столица Золотой Орды Сарай (150 километров по Волге выше Астрахани). Кто же такие были эти русские, которые наголову разбили золотоордынцев в их столице? Из старых летописей известно про ушкуйников, которые являлись жителями Русского Севера. Еще в XIX веке русские лингвисты выяснили, что наречие ушкуйников очень схоже с языком донских и волжских казаков, а он в свою очередь схож с языком северных жителей России — поморов. И действительно, схожесть хозяйственного и военного уклада, ведение полукочевого образа жизни, характеризовали все эти свободолюбивые общины, что приводило к взаимной культурной и лингвистической ассимиляции. Еще одним фактором общности жителей Поморья и казаков является отсутствие крепостного права, а так же то, что и те, и другие были непревзойденными речниками и мореходами.
На юге Архангельской области в Котласском районе находится знаменитый город Сольвычегодск — вотчина Строгановых, которые оснащали для похода в Сибирь Ермака. А под селом Красноборском находится Солониха — солеварница, некогда также принадлежавшая Строгановым. По преданиям, за ней стоял атаман Ермак со своим отрядом. Именно с этим связаны наименования в этих местах: Ермаков бор, Ермаков склон, Ермакова гора, деревня Ермачиха и другие. В Виноградовском районе Архангельской области находится предполагаемая родина Ермака — село Борок, состоящее из ряда деревень. Одна из которых — Городок — и является местом рождения Ермака. Также на Архангельской земле родились Атласов, Дежнев, Хабаров, которые также являются славными сынами русского казачества. И не удивительно, что перед походом в Сибирь, Ермак решил пополнить свой казачий отряд «охочими людьми» с Подвинья.
Одно время казаков называли наездниками моря, и казачьи ватаги наводили страх на турок, татар, ляхов, немцев всех мастей, шведов, персов. В XVII веке, с началом Смутного времени, часть казаков защищали территории Севера от набегов «литовских людей» и шведов (в частности, казаков привлекали в народное ополчение для обороны Великого Устюга). И в Новодвинской крепости были казаки, которые обороняли Архангельск от вторжения шведов. Есть летописные свидетельства, что казачьи отряды и ранее, еще в XVI веке, воевали против шведов на Севере посягающих на Русскую землю.
Казаков тогда было больше в Холмогорах как административном центре Двинской земли, потом они стали перемещаться в Архангельск. Именно отсюда набирали корсаров для борьбы со шведами на Балтике.
Известен такой факт, что перед войной 1812 года на Русском Севере был пополнен северянами Ямской казачий полк, который покрыл себя славой в войне с Наполеоном.
Поэтому очень символично, что покровитель города Архангельска святой Архистратиг Михаил был исконным небесным покровителем Уральского (Яицкого) Казачьего Войска. В его честь был назван основной Войсковой храм города Уральска: Михайло – Архангельский собор, освященный в 1750 году, а день 21 ноября (8 ноября по старому стилю) праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, который известен в народе под названием Михайлов день, который был праздником Уральских казаков.
В условиях атеистического советского государства казачьи семьи как могли соблюдали церковные праздники, чтили традиции, сохраняли иконы, тайком крестили детей и отпевали умерших, воспитывали детей в духе христианских заповедей, морали, нравственности. В основе ценностей казаки всегда почитали труд и ратный подвиг, заботу и любовь к ближнему своему, благочестие и милосердие, порядок и здоровый образ жизни.
Возрождение казачества в Архангельской области началось в 1992 году, когда в Северодвинске возникла городская организация Союза казаков России, а уже в 1995-м появилась Северо-Двинская областная организация Союза казаков России. Она существует и продолжает развиваться сегодня. Современное казачество все больше и больше осознает свою принадлежность к духовно-нравственному, историческому наследию своего народа.
По этой причине основной задачей Церкви при взаимодействии с казачеством сейчас является формирование и оформление конструктивных взаимоотношений, определение принципов духовно-пастырского попечения Церкви о казачестве и выработка единства и координации действий института казачьих духовников в работе с казачьими организациями. Главной целью взаимодействия Церкви и казачества стало именно воцерковление казаков.
Сегодня этот принцип является основополагающим на Архангельской земле. В перспективе у Церкви во взаимоотношениях с казачеством остаются прежние задачи — формирование и координация института казачьего духовенства и воцерковление казаков. Участие в Церковных Таинствах для многих становится жизнеобразующей необходимостью, поэтому особое внимание уделяется религиозному образованию. Перед принятием присяги с будущими казаками проводят миссионерские встречи духовники. Задача священника здесь — направлять людей к Богу, проводить среди казачьих обществ разъяснительную работу, катехизацию, призывая принимать участие в богослужении, таинствах Исповеди и Причастия.
Православная вера была основой жизненного уклада и традиций казачьей общины, где суть всего бытия понималась как служба Богу, Царю и Отечеству. На протяжении столетий глубокая вера определяла и мировоззрение казачества. Казачество заявляло о себе как об оплоте Православия и защитнике христианского мира, твердо стояло «за дом Пресвятой Богородицы». В тяжелых условиях пограничья именно надежда на помощь Бога и святых давала силы к борьбе. Взаимодействие Церкви и казачества — процесс двухсторонний. Чтобы по-настоящему окрепнуть духовно, поморскому казачеству предстоит еще проделать немалый путь, и в этом великом деле да поможет нам Господь!»
Отметим, что участие во встрече диалог-клуба принял руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Архангельской епархии священник Михаил Кузнецов.
Доклады представили специалисты Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, представители казачьих учебных заведений, делегаты от различных епархий.
Завершая встречу, митрополит Корнилий поблагодарил всех участников за конструктивное обсуждение важнейших вопросов организации казачьего образования и духовного окормления казаков.
Владыка выразил благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за благословение прибыть в первопрестольный град и принять участие в работе Международных образовательных чтений.
(по материалам Архангельской епархии)