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На берегу Белого моря начинается сбор мусора. Волонтеры, come on!

С 14 по 21 июня в национальном парке «Онежское Поморье» пройдёт добровольческий лагерь «Птицы, море и киты».

Участники помогут в ремонте будущего гостевого дома в селе Пурнема и очистят побережье Белого моря от мусора.

Заявки от желающих присоединиться к проекту поступали со всей России. На шесть мест претендовали 85 человек, поэтому отбор волонтёров проходил на конкурсной основе.

Напомним, что продолжается приём заявок на ближайшие волонтёрские лагеря Кенозерского национального парка «Музей народной памяти» (7—13 июня) и «Сенокосное Раздолье. Первая смена» (5—15 июля).

 

18 май 08:45 | : Будни

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