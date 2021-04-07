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Как россияне строят свою карьеру

Россияне старше 30 лет рассказали сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, какие бы советы они дали себе в начале карьеры. В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Если бы у россиян была возможность вернуться к началу карьеры, 14% посоветовали бы себе больше учиться. Быть решительнее и ничего не бояться посоветовал бы себе каждый девятый (11%). 8% россиян рекомендовали бы себе сменить сферу деятельности. 6% респондентов похвалили бы себя и посоветовали продолжать. Еще столько же (6%) сказали бы, что нужно работать больше. Принимать взвешенные обдуманные решения посоветовали бы себе 3% опрошенных. По 2% россиян дали бы себе в начале карьеры следующие советы: быть самостоятельным и никого не слушать, заниматься любимым делом, быть терпеливее, стремиться к большему и быть активнее.

Среди других советов (31%), которые бы дали себе россияне на старте карьеры, были такие: береги здоровье, откажись от вредных привычек, не доверяй никому, цени и береги то, что имеешь, не сдавайся, верь в себя, будь внимательнее, не упускай время, будь ответственнее, будь спокойнее, не сомневайся, не ленись, будь собой.

Женщины чаще мужчин говорили о том, что не нужно ничего бояться: 15% против 8%. Мужчины же чуть чаще советовали себе больше учиться — 15% против 13% у женщин, и принимать взвешенные и обдуманные решения — 4% против 1%.

18 май 06:43 | : Будни

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