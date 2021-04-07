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Обновленный северодвинский ЗАГС совершил первое таинство

Наконец-то распахнул свои двери Северодвинский территориальный отдел ЗАГС, чей затянувшийся ремонт вызывал закономерное недовольство не только жителей, спешивших узаконить свои отношения в новых интерьерах, но и у представителей власти.

Напомним, в начале апреля этого года руководитель областной администрации – первый заместитель губернатора Ваге Петросян посетил объект, проинспектировал ход ремонта и поставил задачу закончить работы до 26 апреля. После чего можно будет готовится к приему первых посетителей.

И вот свершилось! ЗАГС преобразился с учетом тенденций современного дизайна, технических и эстетических требований. Интерьер стал светлым и изысканным, при этом оттенки стен и освещение отражают тематику города корабелов.

Первым поздравил работников загса с открытием Ваге Петросян, специально прибывший в Северодвинск по этому случаю:

- Особенно приятно открывать обновленный загс в Международный день семьи. Крепкая семья – это основа сильной страны. Семья дает человеку опору и поддержку, дарит счастье материнства и отцовства. Играет особую роль в развитии общества, в воспитании молодежи.

Он же поздравил и пару молодоженов - Андрея и Идию Базановых, которые зарегистрировали свой брак в первый день работы обновленного загса, открытого теперь для всех, пожелав им всего самого хорошего, прежде всего – здоровья и счастья в семейной жизни.

(фото пресс-службы правительства Архангельской области)

17 май 10:28 | : Будни

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