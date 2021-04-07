Обновленный северодвинский ЗАГС совершил первое таинство

Наконец-то распахнул свои двери Северодвинский территориальный отдел ЗАГС, чей затянувшийся ремонт вызывал закономерное недовольство не только жителей, спешивших узаконить свои отношения в новых интерьерах, но и у представителей власти.
Напомним, в начале апреля этого года руководитель областной администрации – первый заместитель губернатора Ваге Петросян посетил объект, проинспектировал ход ремонта и поставил задачу закончить работы до 26 апреля. После чего можно будет готовится к приему первых посетителей.
И вот свершилось! ЗАГС преобразился с учетом тенденций современного дизайна, технических и эстетических требований. Интерьер стал светлым и изысканным, при этом оттенки стен и освещение отражают тематику города корабелов.
Первым поздравил работников загса с открытием Ваге Петросян, специально прибывший в Северодвинск по этому случаю:
- Особенно приятно открывать обновленный загс в Международный день семьи. Крепкая семья – это основа сильной страны. Семья дает человеку опору и поддержку, дарит счастье материнства и отцовства. Играет особую роль в развитии общества, в воспитании молодежи.
Он же поздравил и пару молодоженов - Андрея и Идию Базановых, которые зарегистрировали свой брак в первый день работы обновленного загса, открытого теперь для всех, пожелав им всего самого хорошего, прежде всего – здоровья и счастья в семейной жизни.
(фото пресс-службы правительства Архангельской области)