В строительстве без чувства юмора не выжить

Чувство юмора стали несколько реже ценить на собеседованиях, хотя большинство рекрутеров по-прежнему считает его дополнительным плюсом кандидата. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.
Наличие чувства юмора у соискателя назвали дополнительным аргументом в его пользу 55% работодателей. Причем чем меньше компания, тем весомее этот факт: чувство юмора у кандидата является плюсом для 58% компаний малого бизнеса и 44% предприятий и организаций, где заняты более 1000 человек. Среди компаний разных отраслей чувство юмора соискателей чаще ценится в сфере услуг (60%), строительстве (56%) и производстве (55%).
Опрос россиян, которые считают, что обладают чувством юмора, показал, что оно помогает в поиске работы и построении карьеры каждому второму (54%). Чаще всего об этом рассказывали респонденты старше 45 лет (58%) и россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (65%).
По сравнению с аналогичным исследованием 2009 года, сейчас для работодателей факт наличия чувства юмора несколько реже является дополнительным аргументом в пользу соискателя: 64% в 2009 году, 55% сегодня. «Это не самый важный показатель для сотрудника», — комментируют представители компаний.