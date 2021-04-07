На Х Войно-Ясенецких чтениях: Как избавиться от неврозов и психозов

Детей, склонных к неврозам и психопатии, необходимо воспитывать в русской культурной традиции. Такой тезис раскрыла православный писатель и детский психолог Ирина Медведева, выступая в Архангельске на Х Войно-Ясенецких чтениях.
Форум посвящен 60-летию памяти В.Ф. Войно-Ясенецкого и десятилетию общественного факультета ментального здоровья Северного государственного медицинского университета.
«Я уже много лет работаю с детьми, страдающими пограничными состояниями психики: неврозами и психопатиями, — продолжила эксперт, — Когда же я начала работать по своей авторской методике, которую мы создали вместе с Татьяной Шишовой, заметила, что психопатичные и невротичные дети особо нуждаются в воспитании в рамках русской культурной традиции».
Московская гостья подчеркнула, что не стоит понимать свою культурную традицию как хождение в длинных сарафанах и лаптях, но следует полагаться на основные этические установки, которые сегодня лживо называют устаревшими: «На самом деле они вневременные, вечные. Получается, что в генетической памяти людей, живущих в нашей стране, каким-то загадочным образом зафиксированы основные культурные коды этой тысячелетней традиции».
По мнению Ирины Медведевой, современное общество страдает от внутреннего Грибоедовского конфликта. «Сегодня у многих наших современников — взрослых и детей — ум с сердцем не в ладу. На уровне ума, сознания, им хочется следовать каким-то чужеродным для нашей культуры стереотипам поведения, мировоззрения, мирочувствования, люди пытаются быть в мейнстриме. А на уровне сердца и души, на бессознательном уровне, который величайший психиатр XX века Карл Густав Юнг называл "коллективным бессознательным", они испытывают неосознанную тревогу и беспокойство. У массы жителей нашей страны происходит хроническая сшибка сознательного подчинения новому и бессознательного недовольства, отвращения к этому новому. Я очень много работаю с детьми-невротиками и с их родителями, и вижу, что невротизация происходит от этой хронический сшибки», — подчеркнула психолог.
Также она рассказала, что неврозы обусловлены неблагоприятной средой для людей с тонкой психикой, от того, что они не в ладу со своим бессознательным.
«Этот конфликт губителен, сегодня он очень остро стоит. Поэтому хочу сказать и взрослым, и молодым людям, кто-то из которых, возможно, будет заниматься психиатрией: иногда достаточно объяснить родителям, что детей надо воспитывать в нашей традиции. Когда ребенок подрастет, и душа его окрепнет, пусть он сам выберет, в какой традиции ему жить. Но большинство людей даже не знает о том, как важно им жить, чувствовать, мыслить в рамках культурной традиции», — подчеркнула Ирина Яковлевна.
По ее словам, чтобы вернуть психологическое здоровье невротизированным людям, необходимо вернуться к основным принципам традиционной этики, и в первую очередь, не воспринимать богатство как жизненный ориентир: «Отношение к бедности и богатству в русской культуре совершенно полярное тому, что сегодня мы видим, — сказала московская гостья. — Последние 30 лет богатство воспевается как добродетель. Да, бывают добродетельные состоятельные люди, но наша культурная традиция, наша глубинная память не может принять богатство как нравственный приоритет человека».
Аутизации современного российского общества можно избежать, по мнению Ирины Медведевой, если следовать другой важной культурной особенности — общинности: «В советские годы это называлось коллективизмом, в Церкви — соборностью. Это разные уровни одного и того же свойства русской культуры: мы любим быть вместе: вместе работать, горевать, радоваться. Сегодняшней разобщенности, аутизации людей способствуют интернет, погруженность людей в мобильные телефоны и гаджеты».
Также эксперт напомнила, что в русской культуре много внимания всегда уделялось сфере идеального, наша культура возвышенна, поэтому сегодняшняя фиксация внимания на низменном, на том, что надо есть, покупать и так далее, абсолютно чужда русским людям.
«И, наконец, последнее: мало таких целомудренных культур как наша. Богатейший русский язык не дал почти ни одного литературного слова для обозначения физической стороны любви. На русском можно выразить малейшие оттенки самых тонких чувств, но нельзя сказать "печатным" языком о физической стороне любви. Это будут или ненормативная лексика, или язык профессиональных гинекологов. Когда язык не дает слов для
обозначения того или иного явления, это значит, что данная культура тщательно охраняет эту тему. Когда же она вылезла на поверхность и стала достоянием разговоров в обществе, передач на телевидении, я думаю, что невротизация нашего народа была огромна, катастрофична. Народ, в культуре которого целомудрие было сверхценностью, вдруг начинает утверждать бесстыдство и разврат», — продолжила Ирина Медведева.
«Коллективное бессознательное никуда не денешь, и для оздоровления психики, которая уже повреждена, и для профилактики всяких невротических отклонений, очень важно, чтоб ум с сердцем были в ладу. Будущим медикам я хочу сказать, что это настоящее счастье, когда участвуешь, с Божьей помощью, в оздоровлении человека. Это окупает усталость, раздражение и всё-всё на свете. Желаю вам многочисленных побед в области медицины и в области оздоровления собственных душ, — заключила эксперт.
(по материалам Архангельской епархии)