Архангелогородец истово борется с голубями на чердаке своего дома

Житель дома № 134 по Набережной Северной Двины обратился со своей проблемой через сайт Госуслуги. Этот относительно новый формат взаимодействия населения и власти позволяет быстрее получать разъяснения, а благодаря тому, что платформа напрямую адресует вопрос ответственному исполнителю, значительно сокращается время на решение обозначенных заявителями проблем.
Архангелогородец обратился через платформу с не совсем обычной жалобой. По его словам, на чердаке его дома кто-то постоянно кормил голубей. Результат вполне очевиден – птицы, по словам заявителя, «загадили все балконы». Мужчина попросил «отловить или вытравить их оттуда».
Решение подобных вопросов находится в ведении органов местного самоуправления, которые переадресовали жалобу в управляющую компанию. Через несколько дней от администрация муниципального образования "Город Архангельск" заявитель получил на свой запрос следующий ответ:
«В ответ на Ваше обращение, оставленное посредством платформы обратной связи, сообщаем, что произведены работы по
закрытию продухов сетками для исключения попадания птиц (голубей) в чердачное помещение жилого дома № 134 по наб. Северной Двины в г. Архангельске, что подтверждается актом и фотоматериалами».
Для устранения проблемы потребовалось всего несколько дней.