Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец истово борется с голубями на чердаке своего дома

Житель дома № 134 по Набережной Северной Двины обратился со своей проблемой через сайт Госуслуги. Этот относительно новый формат взаимодействия населения и власти позволяет быстрее получать разъяснения, а благодаря тому, что платформа напрямую адресует вопрос ответственному исполнителю, значительно сокращается время на решение обозначенных заявителями проблем.

Архангелогородец обратился через платформу с не совсем обычной жалобой. По его словам, на чердаке его дома кто-то постоянно кормил голубей. Результат вполне очевиден – птицы, по словам заявителя, «загадили все балконы». Мужчина попросил «отловить или вытравить их оттуда».

Решение подобных вопросов находится в ведении органов местного самоуправления, которые переадресовали жалобу в управляющую компанию. Через несколько дней от администрация муниципального образования "Город Архангельск" заявитель получил на свой запрос следующий ответ:

«В ответ на Ваше обращение, оставленное посредством платформы обратной связи, сообщаем, что произведены работы по
закрытию продухов сетками для исключения попадания птиц (голубей) в чердачное помещение жилого дома № 134 по наб. Северной Двины в г. Архангельске, что подтверждается актом и фотоматериалами».

Для устранения проблемы потребовалось всего несколько дней.

14 май 09:29 | : Будни

Главные новости


Архангельское экодвижение "42": от политических акций до норвежских денег
Поддать по-датски. «Ещё по одной», или Их ответ Горбачёву

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (118)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20