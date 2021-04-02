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Архангельское УФСИН взяло на себя контроль за досрочно освобожденными

Указом Президента Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний определена специализированным государственным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контроль за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказаний.

С апреля 2021 года у сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области  появились новые полномочия. Теперь они контролируют лиц, которые по решению суда вышли из мест лишения свободы раньше положенного срока. До этого эти функции были закреплены за органами внутренних дел, и занимались этим участковые уполномоченные полиции. 

В настоящее время в уголовно-исполнительную инспекцию  регионального УФСИН  уже передано 318 дел по досрочно освобожденным. Сотрудники УИИ провели рабочие встречи с представителями УМВД, на которых обсудили и разработали порядок передачи учетно-профилактических дел. В соответствии с нормативно-правовыми актами сотрудники УИИ теперь будут осуществлять контроль за поведением осужденных, исполнением ими обязанностей, возложенных приговором суда, оказывать помощь в рамках имеющих полномочий в решении вопросов трудоустройства, оформления документов, жилищных и иных проблем.

Отметим, что за 2020 год из учреждений региональной уголовно-исполнительной системы освободились чуть более 600 человек.

 

13 май 10:12 | : Будни

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