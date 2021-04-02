Архангельская область скорбит вместе с Татарстаном

Стихийные акции проходят во многих городах страны. В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге неравнодушные горожане с самого утра несут игрушки и свечи к местным представительствам республики. В Нижнем Новгороде почтить память погибших школьников и учителей приходят к временному мемориалу на Театральной площади. Жители Набережных Челнов несут цветы к зданию мэрии. Стихийные мемориалы организованы на центральных улицах Симферополя, Сочи, Оренбурга, Пятигорска, Ставрополя, Краснодара и других городов страны.
Свои особые соболезнования выразили жители Керчи, где в 2018 году произошла похожая трагедия - стрелок ворвался в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу – тогда погиб 21 человек. Представители администрации города оборудовали мемориал на площади Ленина, где к вечеру 11 мая собрались керчане, чтобы поддержать Казань в трудный момент и возложить свечи, цветы и игрушки.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил телеграмму в адрес президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В ней глава Поморья выразил слова соболезнования всем родным и близким погибших в результате трагедии.
«Невозможно передать словами все горе и боль, которую переживает в эти дни народ Татарстана в связи с гибелью людей во время стрельбы в школе города Казани. Самое страшное, что погибли дети. И не найти слов утешения и поддержки, чтобы облегчить боль утраты. Жители Архангельской области скорбят вместе с вами», – говорится в телеграмме.
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии погибших со словами соболезнования и выражают слова поддержки. Практически все крупные паблики в популярных социальных сетях Архангельска, Северодвинска, Котласа и других городов и районов области разместили тематические посты с хэштегом #казаньмыстобой.
«Страшная трагедия. Ловлю себя на мысли, что много думаю об этом, переживаю. Нам, родителям наказ – присмотритесь к своим детям, говорите с ними чаще. Соболезную всей душой». За сутки в социальных сетях опубликованы сотни подобных комментариев.
12 мая в Татарстане объявлен днем траура по погибшим в результате стрельбы в гимназии № 175. По официальным данным, погибли восемь человек – семь учеников и учительница. Госпитализированы 20 пострадавших.