Победа одна на всех. Цветы из Америки дошли до Архангельска

Сегодня – особый ДЕНЬ. За шелухой официозных фраз нельзя потерять его – этого ДНЯ, смысл.
Ему сейчас идет 101 год, день рождения он справил в феврале этого года. Зовут его Элмер, фамилия – Грэффем. Живет в Вестбруке, штат Мэн. Он написал письмо – в Архангельск. И попросил возложить цветы – к Вечному Огню. И сегодня это было сделано.
«В 1942 году я вступил в ряды армии США. Меня направили в батарею «А» 243-го батальона полевой артиллерии. В ходе подготовки к боевым действиям нам был дан приказ принять на вооружение и освоить новые орудия, калибром 203 мм. После обучения мы успешно поражали цели на расстоянии до 30 километров. 6 августа 1944 года наш батальон высадился на берег в Нормандии и был направлен в распоряжение 3-й армии. Мы сразу вступили в бой, вынуждая немцев отступать из Франции к Люксембургу. Там, у реки Мозель, в ноябре 1944 года мы сделали первый выстрел по территории Германии. Затем была тяжелая битва в Арденах. Далее мы продвигались на восток и 31 марта 1945 года форсировали Рейн. В апреле 1945 года в ходе наступления мы заняли немецкий город Байройт в 60 километрах от чехословацкой границы. К этому времени советские войска вступили на территорию Чехословакии с востока и встретились с нашими частями у города Пльзень.
Горячо приветствую ветеранов Великой Отечественной войны – своих соратников. Позвольте передать наилучшие пожелания семьям всех, чьи родные погибли при защите Родины от нацистской агрессии!»
Элмер Т. Грэффем, сержант армии США
23 апреля 2021 года