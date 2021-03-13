Игорь Скубенко: «Горько, что ряды ветеранов редеют»

В поздравлении главы администрации Северодвинска говорится:
«Уважаемые ветераны! Дорогие северодвинцы!
Примите самые сердечные поздравления с 76-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
Вот и наступила очередная годовщина великого события - дня, когда был повержен фашизм, разгромлена гитлеровская армия, когда флаг Красной Армии водрузили над Рейхстагом. Но чем дальше мы отдаляемся от этого события, тем важнее становится задача сохранить память и историческую правду о самой кровопролитной войне XX века.
В эти майские дни наши сердца наполняются глубокой благодарностью. Мы восхищаемся мужеством фронтовиков Великой Отечественной войны и их боевым духом. Мы помним самоотверженность тружеников тыла, прошедших через голод и лишения войны. Мы скорбим о тех, кто погиб в те страшные годы.
Этот праздник объединяет всех, делает людей нашей огромной страны единой семьёй.
Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них - живой свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности Отечеству! Наша задача - окружить каждого участника Великой Отечественной войны заботой и вниманием. Низкий вам поклон, уважаемые ветераны!
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, в ваш дом придёт светлое настроение, и память о великой Победе согреет сердце! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия, а также мирного неба над головой! С Днём Победы!».