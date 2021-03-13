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Дмитрий Морев поздравляет Архангельск с Днём Победы

- Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Дорогие архангелогородцы! Поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

В нашем городе, в нашей стране нет ни одной семьи, которую не коснулась бы война. Отцы, деды и прадеды отстояли свою землю, свободу и будущее Родины ценой жизни. На их долю выпали тяжелейшие испытания, но они выстояли, вышли победителями в той страшной войне. Послевоенные поколения воспитывались и воспитываются на рассказах о подвигах предков.

 Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и бесконечная благодарность за то, что сегодня  мы живем под мирным небом, развиваем город, радуемся жизни. Как вас мало осталось! Сейчас в Архангельске проживает 193 ветерана Великой Отечественной войны. Город знает не только всех поименно - историю каждого!

Пусть праздник Победы придаст сил ветеранам, а наши многочисленные пожелания добавят здоровья и долголетия. Каждому архангелогородцу желаю мира и благополучия, счастья и радости!  С праздником Великой Победы!

Глава Архангельска Дмитрий Морев

 

09 май 08:17 | : Будни

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