Ваге Петросян и Дмитрий Морев поздравили 100-летнюю архангелогородку с двумя праздниками

Свой большой юбилей Елизавета Александровна отмечает в кругу самых близких людей. Гостей за широким праздничным столом не собирает – родные берегут здоровье любимой мамы, бабушки и прабабушки. У юбилярши уже 20 внуков и 34 правнука: они общаются, дружат, приходят в гости к Елизавете Александровне.
О биографии Елизаветы Ивановой рассказывают родственники, показывая фотографии и юбилейные медали ко Дню Победы. Родилась 8 мая 1921 года в деревне Сухарево Холмогорского района. В войну трудилась на оборонных работах в Кеми. В период боевых действий рубила лес, делала заслоны, чтобы не прошли вражеские танки, копала окопы.
За 40-летний трудовой стаж работала и в совхозе дояркой, и лесорубом, и в кондитерском цеху, и даже в органах милиции в Емецком РОВД. Здесь познакомилась с будущим мужем Андреем Яковлевичем, с которым прожила 40 лет и вырастила семерых детей. В 2010 году Елизавета Иванова переехала из Емецка в Архангельск.
От имени губернатора Архангельской области с вековым юбилеем труженицу тыла поздравил первый заместитель руководителя региона Ваге Петросян. От имени архангелогородцев – глава города Дмитрий Морев.
Творческим подарком для Елизаветы Ивановой стало выступление оркестра Главного управления МЧС России по Архангельской области, который она вместе с гостями посмотрела с балкона своей квартиры.