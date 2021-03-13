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Ваге Петросян и Дмитрий Морев поздравили 100-летнюю архангелогородку с двумя праздниками

Свой большой юбилей Елизавета Александровна отмечает в кругу самых близких людей. Гостей за широким праздничным столом не собирает – родные берегут здоровье любимой мамы, бабушки и прабабушки. У юбилярши уже 20 внуков и 34 правнука: они общаются, дружат, приходят в гости к Елизавете Александровне.

О биографии Елизаветы Ивановой рассказывают родственники, показывая фотографии и юбилейные медали ко Дню Победы. Родилась 8 мая 1921 года в деревне Сухарево Холмогорского района. В войну трудилась на оборонных работах в Кеми. В период боевых действий рубила лес, делала заслоны, чтобы не прошли вражеские танки, копала окопы.

За 40-летний трудовой стаж работала и в совхозе дояркой, и лесорубом, и в кондитерском цеху, и даже в органах милиции в Емецком РОВД. Здесь познакомилась с будущим мужем Андреем Яковлевичем, с которым прожила 40 лет и вырастила семерых детей. В 2010 году Елизавета Иванова переехала из Емецка в Архангельск.

От имени губернатора Архангельской области с вековым юбилеем труженицу тыла поздравил первый заместитель руководителя региона Ваге Петросян. От имени архангелогородцев – глава города Дмитрий Морев.

Творческим подарком для Елизаветы Ивановой стало выступление оркестра Главного управления МЧС России по Архангельской области, который она вместе с гостями посмотрела с балкона своей квартиры.

 

09 май 07:40 | : Будни

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