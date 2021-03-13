Архангельск снова на субботнике

Со всех уголков города присылают фотографии, на которых родители и дети, ветераны и активисты молодежных советов, сотрудники администраций округов, организаций и учреждений наводят порядок и украшают территории.
Первый общегородской субботник состоялся в столице Поморья 24 апреля. Тогда была выполнена огромная работа по уборке мусора, который скопился за долгую зиму. А сегодня на территории многих школ и детских садов, в парках и дворах горожане не только убирались, но и красили скамейки, детские площадки, облагораживали клумбы. Особое внимание было уделено подготовке мемориальных мест: завтра ко всем обелискам, памятникам и воинским захоронениям будут возложены цветы.
Администрация Архангельска благодарит всех горожан, которые сегодня вышли на предпраздничный субботник, и поздравляет с наступающим Днём Победы!