В Архангельске помнят о союзниках по антигитлеровской коалиции

Сегодня, 8 мая, в день окончания 2-й мировой войны в Европе, члены Клуба «Братство Северных конвоев». Представители общественности Архангельска и Приморского района возложили цветы к могилам погибших участников союзных конвоев на Британском воинском мемориале в столице Поморья. А затем в Северном морском музее прошла презентация книги «Архангельск. 100 дней войны».
Уже пять лет члены Клуба «Братство Северных конвоев» 8 мая отдают дань памяти союзникам, нашедшим вечный покой на Кузнечевском (Вологодском) кладбище Архангельска. Здесь похоронены четыре летчика и три моряка из Великобритании, погибших при проводке Северных конвоев в 1942-44 годах.
- В Городе Воинской Славы Архангельске бережно хранят память о Великой Отечественной войне. Акт капитуляции Германии был подписан 8 мая по берлинскому времени. В Москве уже наступило 9 мая. Но это разница во времени не разделяет нашу общую Победу. Она была – одна на всех. Поэтому мы, сегодня, вспоминаем наших союзников, которых огненными маршрутами Северных конвоев, вели вера в нерушимую дружбу между нашими народами, морское товарищество, искренне желание помочь далекой России, ставшей для них такой близкой, в чем-то – очень дорогой. Настолько, что за нее они отдали свою жизнь, - говорит член Клуба «Братство Северных конвоев» Георгий Гудим-Левкович.
Депутат городской Думы Дмитрий Акишев, генеральный директор АО «Отделстрой» - организации, которая более двух десятилетий следит за содержанием и благоустройство Британского воинского мемориала в Архангельске подчеркнул, что о нашей общей Победе помнят ветераны в США.
- Руководитель комитета по побратимским связям Архангельск-Портленд, давний друг нашего города Нил Даффит прислал мне письмо от ветерана 2-й мировой войны Элмера Грэффема. Ему сейчас 100 лет, он живет в штате Мэн, в городе Вестбруке. С 1942 года сержант Элмер Грэффем служил в 243-м батальоне полевой артиллерии. Участвовал в высадке союзников в Нормандии, прошел с боями до Чехословакии, где американские советские войска встретились в районе Пльзеня. Вот что он пишет: «Горячо приветствую ветеранов Великой Отечественной войны – своих соратников. Позвольте передать наилучшие пожелания семьям всех, чьи родные погибли при защите Родины от нацистской агрессии». И он попросил 9 мая – в День Победы возложить от его имени цветы к Вечному Огню в Архангельске как дань памяти и уважения всем советским воинам, погибшим в годы войны, - рассказал Дмитрий Акишев.
На возложение цветов на Британском воинском мемориале исторический знаменный флаг Клуба «Братство Северных конвоев», изготовленный в 1996 году, вынес директор Северного морского музея Евгений Тенетов. Его дед – участник Северных конвоев. И очень символично, что презентация книги «Архангельск. 100 дней войны» прошла именно в Северном морском музее.
Книга является четвертой в серии «Архангельск в войне», издание которой осуществляется с 2000 года. Поддержку проекту оказала Группа «Аквилон». На презентации о том, как проходила работа над книгой рассказали ее авторы: Светлана Ефремова, Галина Кудинова, Виктор Шагин, Наталья Дудоладова, Анастасия Суслова.
Cамая важная составляющая книги – это подлинные документы из архивов и повествования о людях, через судьбы которых прошла война.
- Нашей задачей было показать, как в это тяжелое время жили наши бабушки и дедушки – архангелогородцы. Показать какими нечеловеческими усилиями, самоотверженным трудом и кровью приближалась Победа. Как самая страшная в истории человечества война отразилась в судьбах жителей Архангельска, - отметила автор-составитель книги Светлана Ефремова.
Сейчас идет работа над еще одной книгой, посвященной 80-летию прихода конвоя «Дервиш», которая будет включать ряд неопубликованных документов, в том числе из английских, американских и польских источников. Ее напечатают на двух языках – русском и английском.
А 9 мая Бессмертный экипаж вновь станет колонной Бессмертного полка в Архангельске. В этом году мероприятие снова пройдет в онлайн-формате. Организатором выступает Клуб «Братство Северных конвоев». Чтобы стать его участником нужно добавить на стене группы: фамилию, имя отчество, фотографию и рассказ об участнике Северных конвоев и битвы за Арктику.