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Важнейший из праздников

День Победы и Новый год россияне любят больше собственного дня рождения, а самые неоднозначные оценки дают Дню народного единства и Дню России. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сравнил отношение россиян к официальным государственным праздникам, а также собственному дню рождения. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

День Победы — главный праздник для россиян: положительно оценивают его рекордные 95% опрошенных, в том числе 81% — однозначно положительно, а 14% — скорее положительно. Судя по комментариям, причина всенародной любви к 9 Мая заключается в объединяющей силе этого праздника: вклад в победу над фашизмом внесла практически каждая российская семья. На втором месте — Новый год: его положительно оценивают 94% респондентов, в том числе 77% — однозначно положительно, а 17% — скорее положительно. К собственному дню рождения хорошо относятся 92% россиян, однако тех, кто в этом абсолютно уверен, — 64%. Международный женский день положительно оценивают в общей сложности 90% опрошенных, в т.ч. однозначно положительно — 63%. День защитника Отечества позитивно оценили 89% россиян, в том числе 60% — полностью в этом уверены. Положительно оценивают Праздник Весны и Труда 88% респондентов (в том числе 54% — однозначно положительно). Нижние строки рейтинга занимают самые «молодые» даты — День России и День народного единства: судя по комментариям, их воспринимают скорее как дополнительные выходные, а не всенародные праздники. Отмечаемый 12 июня День России положительно оценивает 81% опрошенных (при этом абсолютно уверены в этом лишь 42%), а ноябрьский праздник День народного единства — 75% (без сомнений — только 38%).

Практически ко всем праздникам женщины настроены толерантнее мужчин, однако особенно заметно это по отношению ко Дню России (его одобряют в общей сложности 88% женщин и 74% мужчин) и Дню народного единства (83% и 68% соответственно). Так называемые гендерные праздники прекрасный пол тоже одобряет чуть чаще: 23 февраля в целом положительно оценивают 88% мужчин и 92% женщин, 8 Марта — 89% мужчин и 92% женщин.

08 май 11:52 | : Будни

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