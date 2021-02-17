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Через два года в Архангельскую область придут электронные паспорта

О введении цифрового документа сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Электронный паспорт будет представлять пластиковую карту, которая содержит ФИО, дату рождения владельца и электронный носитель информации, хранящий персональные и биометрические данные человека.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, такой цифровой документ намного удобнее в использовании: он компактен и более долговечен. Кроме этого, электронный паспорт позволит обрабатывать данные автоматически без утомительных копий. Также он станет единым ключом ко всем актуальным сведениям, которые могут потребоваться гражданину при получении государственных услуг. В то же время нововведения не отменяют бумажную версию документа.

– Электронные услуги и документы не отменяют бумажных. Возможность лично посещать государственные учреждения, получать в них услуги и бумажные документы никуда не исчезла. Подчеркну: получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде является правом, а не обязанностью человека. По-прежнему всегда можно прийти в МФЦ или орган власти лично, чтобы получить консультацию или обратиться за услугой, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что в Архангельской области уже вводится цифровой документооборот. Так, в начале 2021 года выбор в пользу электронной трудовой книжки сделали более 26 тысяч северян. Выписка из данного документа формируется в режиме реального времени и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР.

Кроме этого, в 2020 году для жителей региона на портале «Госуслуги» запущен сервис проактивного информирования. При наступлении какой-либо жизненной ситуации граждане получают информацию о мерах поддержки, которыми они могут воспользоваться и оформить онлайн. Чтобы услуга заработала, необходимо дать согласие на получение уведомлений.

07 май 07:24 | : Будни

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