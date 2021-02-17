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Профессии для азартных. Выбор россиян

Каждый восьмой россиянин считает себя азартным человеком, чаще всего азарт проявляется в работе, получении дохода и достижении целей. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

13% россиян читают себя азартными личностями. Причем мужчины говорили о своей азартности чаще женщин: 15% против 11%. Среди россиян старше 45 лет азартных больше, чем среди граждан до 34 лет (15 и 11% соответственно). Больше всего же азартных людей среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. (19%).

Судя по комментариям опрошенных, топ-5 сфер жизни, где чаще всего проявляется азарт россиян, — это работа, получение дохода, достижение целей, спорт и изучение нового.

Среди представителей наиболее распространенных профессиональных групп больше всего тех, кто считает себя азартным, среди менеджеров по логистике (35%), маркетологов (33%) и менеджеров по продажам (29%). Меньше всего тех, кем управляет азарт, среди медицинских сестер и офис-менеджеров (по 4%).

07 май 07:07 | : Будни

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