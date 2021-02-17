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Митрополит Корнилий о примере апостольского подвига

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в Светлую среду, 5 мая, совершил Божественную литургию в храме преподобного Антония Сийского в селе Кехта, на родине подвижника.

Владыке сослужило духовенство Архангельска и Холмогорского благочиния. Песнопения исполнил квинтет певчих Архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

- Дорогие братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения — Пасхой Христовой. «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвесилимся в онь», — поется в Пасхальном каноне. И все мы сегодня в эти святые дни Праздников Праздника и Торжества из Торжеств призваны прославлять воскресшего из гроба Христа Жизнодавца.

Сегодня в Евангельском чтении святой апостол Иоанн Богослов повествует нам о том, как Господь призвал на служение первых апостолов. Когда Иоанн Креститель проповедовал на Иордане, то стояли возле него два ученика, и Предтеча показал на грядущего к нему Спасителя и сказал такие слова: «Се Агнец Божий». И эти два ученика тотчас пошли за Божественным Спасителем. Почему же они поступили так? Потому что Иоанн Креститель много говорил о грядущем Спасителе мира, он становится предтечею Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он говорил: «Я не достоин даже развязать ремни Его сандалий» (Ин. 1:27).

И вот сегодня без всякого промедления апостолы Петр и Андрей поспешили в след грядущего Спасителя. И дальше евангелист повествует нам, как Христос призывает апостола Филиппа из Вифсаиды. И вот Филипп торопится к своему другу и говорит: «Иди, мы нашли Того, о Котором предсказывали пророки — Иисуса из Назарета». А Нафанаил ответил ему: «Может ли что доброе быть из Назарета?» Он сказал такие слова, потому что не знал, что Христос родился в Вифлееме, а не в Назарете. Иудеи скептически относились к Галилее, потому что там жило много язычников, и они ту страну обходили за сто километров. Апостол Филипп говорит ему : «Прииди и виждь», то есть приди и сам посмотри на Него. И когда только пришел Нафанаил к Спасителю, Господь сказал ему такие слова: «Ты истинный израильтянин, в тебе нет никакой лести». Тот вопросил: «Господи, откуда ты меня знаешь?» Христос сказал ему сакраментальные слова: «Прежде, чем тебя позвал Филипп, Я видел тебя под смоковницей». Господь сердцевидец, Он всё знает и ведает, о чем мы просим и молим Его, ведь под смоковницею Филипп молился о даровании Мессии Израилю, о пришествии в мир Христа Спасителя. Господь увидел его искреннее желание, чистую молитву к Богу, которую он совершал под смоковницею. Тогда Филипп воскликнул: «Ты Сын Божий, Ты Христос!» и исповедовал Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Эти святые апостолы на протяжении всей своей жизни не отходили от Христа. Да, было страшное искушение, когда Господа предали, судили и распяли, и апостолы «страха ради иудейска» разбежались. Но затем они снова были собраны, и на них сошла благодать Святого Духа, как обещал им Спаситель: «Я восхожу ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17), что «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин. 14:17).

Как только Дух Святой сошел на апостолов, Петр сказал свою первую проповедь без всякого страха и смущения, и по его слову, по его призыву, три тысячи иудеев крестились в один день.

Прославляя Пасху Христову, мы, дорогие мои, должны сподобиться услышать от Господа такие же слова: «Ты истинный христианин, и в тебе нет никакой лести». Без всякой лести мы будем веровать и исповедовать распятого и воскресшего из гроба Христа Жизнодавца. И пусть никакие злые силы, ничто и никто не смогут поколебать нашей веры в Воскресение Христово, чтобы наша проповедь вместе со святыми апостолами была услышана нашими близкими и дальними, и пусть пасхальная радость согревает наши души. Сохраним в сердцах наших заключительные слова сегодняшнего евангельского чтения, которые Господь сказал Нафанаилу: «Истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Пусть пример апостольского подвига укрепляет всех нас в проповеди о Воскресшем Христе, пусть Господь помогает нам пребывать всегда в пасхальной радости во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь.

С праздником Пасхи Христовой поздравляю всех вас, дорогие мои. Христос воскресе!

(по материалам Архангельской епархии)

06 май 09:21 | : Будни / Верую

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