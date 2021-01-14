Почти 7 тысяч заявок на участие в "Бессмертом полку онлайн" поступило в Архангельской области

В этом году виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 во всех регионах России и примерно еще в ста странах.
Успех прошлого года и рост числа желающих принять участие в акции заставил организаторов акции пересмотреть подход к ее проведению. Так, в 2020 году было подано около трех миллионов заявок из разных стран, трансляция шла 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях. Тогда акция впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.
В 2021 году все трансляции пройдут в рядах онлайн-шествия в один день – 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам и с учетом местного времени, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких. Трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.
Подать заявку можно до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» по адресу: https://2021.polkrf.ru/. Можно повторить заявку прошлого года. Заявка считается принятой, когда модераторами будет показан портрет героя, указаны дата и время, когда будет показан в эфире портрет близкого человека. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны.
На 4 мая для участия в акции в Архангельской области зарегистрировано 6953 участников. Для сравнения, в прошлом году было зарегистрировано 3 тысячи «портретов» участников.
– Традиционное – живое шествие "Бессмертного полка" состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка, позже - 24 июня, - говорит сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. – Мы очень хотим соединить живое шествие с Парадом Победителей. Но это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора, который, если сочтет возможным, смягчит санитарно-эпидемиологические требования. Пока такого разрешения нет.