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Прокуратура Архангельской области разъясняет, что нельзя делать в майские каникулы

Указом Губернатора Архангельской области от 29.04.2021 № 59-у на территории региона с 1 мая 2021 г. установлен особый противопожарный режим, на период действия которого ужесточены и введены дополнительные требования пожарной безопасности, включающие запрет на:

- разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, за исключением работ, проводимых по противопожарному обустройству лесов;

- приготовление пищи на открытом огне, углях, за исключением специальных устройств и сооружений для приготовления пищи (мангалы, жаровни, коптильни) при условии соблюдения дополнительных мер пожарной безопасности;

- проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоянных мест их проведения;

- размещение палаточных лагерей на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, а также прилегающих к ним.

Помимо этого, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещено:

- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежден­ного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от по­рубочных остатков;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных тру­бок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и дру­гие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгора­ния при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой пи­тания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

- засорять леса отходами производства и потребления;

- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горю­чие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожар­ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

В указанный период граждане, в том числе индивидуальные предпри­ниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, общественные объ­единения и организации, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающи­еся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли), обязаны обеспечивать их очистку от сухой травянистой растительно­сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов произ­водства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделять противо­пожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

С 27 апреля 2021 г. постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2021 № 207-пп на территории региона установлен пожаро­опасный сезон.

Разъясняется, что за нарушение требо­ваний пожарной безопасности, в том числе в лесах, установлена администра­тивная ответственность по стать­ям 8.32, 20.4 Кодекса Рос­сийской Федерации об административных правона­рушениях, а уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, лесных насаждений и иных насажде­ний в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности влечет уголовную ответственность по статьям 168, 261 Уголовного кодекса Россий­ской Федерации.  

05 май 13:16 | : Будни

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