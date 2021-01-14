Прокуратура Архангельской области разъясняет, что нельзя делать в майские каникулы

Указом Губернатора Архангельской области от 29.04.2021 № 59-у на территории региона с 1 мая 2021 г. установлен особый противопожарный режим, на период действия которого ужесточены и введены дополнительные требования пожарной безопасности, включающие запрет на:
- разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, за исключением работ, проводимых по противопожарному обустройству лесов;
- приготовление пищи на открытом огне, углях, за исключением специальных устройств и сооружений для приготовления пищи (мангалы, жаровни, коптильни) при условии соблюдения дополнительных мер пожарной безопасности;
- проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоянных мест их проведения;
- размещение палаточных лагерей на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, а также прилегающих к ним.
Помимо этого, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещено:
- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
- засорять леса отходами производства и потребления;
- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
В указанный период граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, общественные объединения и организации, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли), обязаны обеспечивать их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделять противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.
С 27 апреля 2021 г. постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2021 № 207-пп на территории региона установлен пожароопасный сезон.
Разъясняется, что за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в лесах, установлена административная ответственность по статьям 8.32, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности влечет уголовную ответственность по статьям 168, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации.