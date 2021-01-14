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В Архангельской области живет 271 участник Великой Отечественной войны

Всего… Такую печальную цифру озвучили на конференции Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия». Именно эти люди должны стать объектами особого внимания и заботы со стороны власти и общества.

Напомним, в воскресенье 9 мая наша страна отмечает 76-ю годовщину Великой Победы.

Также в ходе конференции обсуждалось последнее президентское послание Федеральному Собранию (вольный пересказ его читайте здесь), подготовка к сентябрьским выборам, как местным, так и в Государственную Думу, борьба с пандемией коронавируса и другие вопросы.

04 май 09:54 | : Будни

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