В Архангельской области живет 271 участник Великой Отечественной войны

Всего… Такую печальную цифру озвучили на конференции Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия». Именно эти люди должны стать объектами особого внимания и заботы со стороны власти и общества.
Напомним, в воскресенье 9 мая наша страна отмечает 76-ю годовщину Великой Победы.
Также в ходе конференции обсуждалось последнее президентское послание Федеральному Собранию (вольный пересказ его читайте здесь), подготовка к сентябрьским выборам, как местным, так и в Государственную Думу, борьба с пандемией коронавируса и другие вопросы.