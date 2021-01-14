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Хочешь миллион? Конкурс для школьников и учащихся колледжей

В России проходит конкурс среди школьников и студентов профтеха «Большая перемена».

Первые этапы конкурса проходят дистанционно. После тестирования участникам предстоит выбрать одно из 12 направлений конкурса. На командном этапе конкурсантам предстоит решить задания от ведущих российских компаний и вузов. Очные полуфиналы пройдут для старшеклассников и студентов СПО в августе-сентябре 2021 года, а финал конкурса состоится в ноябре 2021 года в Международном Детском Центре «Артек».

Более миллиона школьников и студентов СПО уже подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» — проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей». Прием заявок для учеников 5-7 классов осуществляется до 20 мая, а для учеников 8-10 классов и студентов колледжей — до 15 июня 2021 года. Заявки из Архангельской области уже подали 3 262 человека. Регистрация открыта на сайте bolshayaperemena.online

Победители среди учеников 8-10-х классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10-х классов и 150 студентов третьих курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по одному миллиону рублей, 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов первых и вторых курсов получат по 200 тыс. рублей.

 

04 май 07:40 | : Будни

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