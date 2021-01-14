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Корпоративная культура в период коронавируса: тише едишь

Корпоративную культуру своей компании чаще всего называют «жесткой» работодатели из банковской и строительной сфер. Мягкий тип корпоративной культуры больше свойственен IT-компаниям и сфере услуг. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Компаний, которые называют свою корпоративную культуру агрессивной, в коронавирус стало меньше: если в 2019 году такие ценности как власть, соперничество и достижение целей любыми способами транслировались персоналу в 16% компаний, то сегодня — лишь в 9%. И напротив, работодателей, которые поддерживают в трудовых коллективах взаимопомощь, атмосферу доверия и поддержки, стало больше: 64% два года назад и 71% сейчас.

Однако чем крупнее компания, тем чаще ее представители характеризовали корпоративную культуру как агрессивную: 7% среди предприятий и организаций малого бизнеса и 13% среди компаний со штатной численностью более 1000 человек.

Чаще всего же «жесткая» корпоративная культура поддерживается в банках (21%) и строительных организациях (15%). А вот подавляющее большинство IT-компаний — сторонники «мягких» корпоративных ценностей (82%).

Опрос представителей экономически активного населения показал, что россияне хотят работать в компаниях с «мягкой» корпоративной культурой (80%). Сторонников «жестких» корпоративных ценностей — всего 4%. Причем среди мужчин их больше, чем среди женщин (6 и 2% соответственно): «Конкуренция, даже если она жесткая, — дело очень хорошее».

04 май 07:35 | : Будни

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