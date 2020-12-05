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Жители Архангельской области мечтают об идеальном офисе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, совместно с международным лидером в области гибких офисных пространств WeWork провела опрос среди соискателей из регионов Северо-Запада России (Архангельской области в том числе) и выяснила, что они вкладывают в понятие идеального рабочего пространства.  

87% жителей СЗФО уверены, что главный признак идеального пространства для работы – это удобное место, оснащенное всем необходимым. Примечательно, что для калининградцев этот показатель еще более важен – 91% опрошенных ожидают этого от идеального офиса, высокие требования к оснащению рабочего пространства также у жителей Ленобласти – 88%.

Для 44% опрошенных жителей СЗФО крайне важна близость к дому, для 64% – тишина или отдельный кабинет. 19% считают, что в идеальном офисе должна быть кухня или столовая (в крайнем случае – кафе поблизости), а 28% обратили внимание на соблюдение требований безопасности (социальная дистанция, наличие антисептиков, регулярная уборка и т.д.).

Наименее важными для опрошенных жителей СЗФО оказались современный дизайн рабочего пространства (6% выбрали этот вариант), наличие мест для отдыха (10%), открытое пространство или openspace (4%), а также переговорные комнаты (4%).

Интересно, что наличие кухни или столовой особенно ценят госслужащие и маркетологи, а наличие специальных мест для отдыха – рабочий персонал. Соблюдение мер безопасности важнее всего для представителей сферы спорта и красоты.

Отметим также, что почти половина респондентов (46%) добирается на работу на общественном транспорте, треть – на своем автомобиле. На собственном автотранспорте больше предпочитают ездить мужчины, чем женщины (38% и 24% соответственно). Также свой автомобиль предпочитают общественному транспорту большая часть респондентов в возрасте от 35 до 54 лет.  В основном, дорога до офиса занимает не больше часа. Такое время на дорогу от дома до офиса респонденты считают оптимальным.

Примечательно также и то, что у 62% опрошенных россиян, по их мнению, продуктивность работы после возвращения из дома в офис никак не изменилась, 17% стали работать еще лучше, а вот у 15% наблюдается падение продуктивности, оставшиеся 5% затруднились ответить.

 (на фото: российский офис №1)

03 май 10:13 | : Будни

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