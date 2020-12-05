Первомайский коронавирус. 63 новых заболевших в Архангельской области

За последние сутки поморский референс-центр выявил 63 новых случаев COVID-19. Выздоровели 49 человек.
Среди новых заболевших:
- 28 архангелогородцев;
- 7 жителей Плесецкого района;
- 6 новых случаев выявлено в Котласе;
- по три — в Северодвинске и Устьянском районе;
- по два — в Коряжме, Мирном и Новодвинске, а также в Вельском, Котласском, Красноборском и Ленском районах;
- один — в Каргопольском районе.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из Турции.