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Первомайский коронавирус. 63 новых заболевших в Архангельской области

За последние сутки поморский референс-центр выявил 63 новых случаев COVID-19. Выздоровели 49 человек.

Среди новых заболевших:

  • 28 архангелогородцев;
  • 7 жителей Плесецкого района;
  • 6 новых случаев выявлено в Котласе;
  • по три — в Северодвинске и Устьянском районе;
  • по два — в Коряжме, Мирном и Новодвинске, а также в Вельском, Котласском, Красноборском и Ленском районах;
  • один — в Каргопольском районе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из Турции.

01 май 15:08 | : Будни

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