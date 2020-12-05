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Игорь Скубенко: Это праздник всех труженников

В поздравлении с Первомаем от главы Северодвинска говорится:

«Уважаемые северодвинцы! Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

Первомай славит мир и труд. Эти понятия неразрывно связаны между собой, это главное, что необходимо человеку для счастья. Жизнь под мирным небом и созидательный труд дают возможность строить полноценное общество, развиваться экономикам государств. Несмотря на годы, Первомай по-прежнему остается праздником в честь человека-труженика.

Весеннее пробуждение природы задаёт нам новый ритм жизни, желание обновления, жажды перемен. И только упорный труд помогает нам реализовать задуманное, достигать высоких результатов. Наше общее стремление достойно трудиться, жить в мире и согласии служит надёжным фундаментом для построения сильной и процветающей России.

Северодвинск по праву считают городом-тружеником. Мы благодарим ветеранов и всех, кто трудится сейчас, за слаженную работу, за огромный вклад в процветание города корабелов, в развитие отраслей и сфер нашей страны.

Дорогие северодвинцы! Желаю вам мира, добра, здоровья, счастья, благополучия и радости созидательного труда! Мир, Труд, Май!».

 
01 май 10:58 | : Будни

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