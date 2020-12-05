Глава Архангельска: Мы в ожидании хороших перемен

Архангелогородцев с праздником Весны и созидательного труда поздравляет Дмитрий Морев:
- Первомай – один из любимых народных праздников. Он объединяет всех, кто трудится и вышел на заслуженный отдых, кто учится и готовится к взрослой жизни. Весеннее обновление, ожидание хороших перемен, созидательная сила природы и человека – всё это есть в празднике 1 Мая!
В Архангельске сильна традиция уважительного отношения к профессионализму, людям труда и ветеранам. Архангельск получил почетное звание города воинской славы благодаря поколению горожан, которые своим упорным трудом внесли большой вклад в дело Великой Победы. От имени архангелогородцев выражаю особую признательность ветеранам – вашими силами построен город, создана основа для развития науки, культуры, медицины, производства.
В этот праздничный день от всей души желаю каждому жителю города крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. Пусть ваш труд всегда будет плодотворным, пусть радует весенняя погода, будет мир в семье и хорошее настроение! С Первомаем! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.