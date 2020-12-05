Валентина Сырова: Добра всем нам!

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова поздравляет жителей и гостей города Архангельска с 1 мая:
- Дорогие архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично искренне поздравляю вас с праздником Первого мая, праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто своим знаниями, умениями, талантами, профессионализмом укрепляет экономический потенциал нашей страны, заботится о нравственном и физическом здоровье граждан, надеется на достойную жизнь, благополучие и счастье, стремится своим упорным трудом изменить жизнь к лучшему. Этот день - дань почестей облагораживающему труду и взаимной поддержки в стремлении жить в мирном демократичном государстве.
Жизнеутверждающий и знакомый с детских лет лозунг «Мир, труд, май» и сегодня олицетворяет наше общее стремление к согласию, стабильности и развитию.
Майские дни дарят нам особый душевный подъем, пробуждают энергию и желание быть полезным обществу.
Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в собственные силы!
Добра, мира, благополучия и весеннего настроения вам и вашим близким!