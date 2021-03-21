"Дети войны" поблагодарили председателя АрхГорДумы Валентину Сырову за смелость и помощь

Вчера гостями Архангельской городской Думы вновь стали председатель правления Архангельской городской общественной организации "Дети войны"Юрий Петрович Титов и его заместитель Зоя Дмитриевна Овсянникова. В этот раз ветераны были делегированы с важной миссией - вручить спикеру городской Думы Валентине Сыровой благодарность за помощь в организации работы правления.
- Мы уже не один год бьемся за то, чтобы у членов нашей организации появился официальный статус. Вы, Валентина Васильевна, проявили смелость и подняли этот вопрос на областной уровень. Выражаем Вам свое глубочайшее уважение и благодарность за это, - сказал Юрий Петрович.
С пожеланиями дальнейшего сотрудничества руководитель правления вручил Валентине Сыровой памятную медаль, выпущенную к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.