Еще 64 жителя Поморья подверглись атаке коронавируса

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 58 человек и 64 были инфицированы.
Среди новых заболевших:
- 27 архангелогородцев;
- 11 северодвинцев (один из них — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
- 6 жителей Котласа;
- 4 новых случая выявлено в Устьянском районе;
- 3 — в Котласском;
- по 2 — в Новодвинске, а также в Вельском, Плесецком и Холмогорском районах;
- по 1 — в городах Мирном и Коряжме, а также в Виноградовском, Ленском и Онежском районах.