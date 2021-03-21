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Еще 64 жителя Поморья подверглись атаке коронавируса

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 58 человек и 64 были инфицированы.

Среди новых заболевших: 

  • 27 архангелогородцев; 
  • 11 северодвинцев (один из них — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА); 
  • 6 жителей Котласа; 
  • 4 новых случая выявлено в Устьянском районе; 
  • 3 — в Котласском; 
  • по 2 — в Новодвинске, а также в Вельском, Плесецком и Холмогорском районах; 
  • по 1 — в городах Мирном и Коряжме, а также в Виноградовском, Ленском и Онежском районах.

 

30 апрель 12:29 | : Будни

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