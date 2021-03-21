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На первомай архангельские сидельцы полакомятся свеженьким

В исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий район) собрали первый урожай огурцов.

На сельскохозяйственном участке учреждения функционируют две теплицы круглогодичного действия общей площадью 1000 квадратных метров. Для получения раннего урожая овощей закрытого грунта еще в зимнее время осужденные высадили порядка 1500 штук рассады огурцов. Благодаря хорошему уходу уже удалось снять около 300 килограммов. Для посадки были выбраны такие сорта как зозуля и апрельский с быстрым ростом и хорошей урожайностью. Всего к концу мая планируется собрать одну тонну огурцов.

Свежие овощи будут включены в меню осужденных, в том числе появятся на праздничном столе. Отметим, что уход за сельскохозяйственными культурами ведут сами отбывающие наказание, в настоящее время на работах в теплицах задействованы пятеро осужденных, профессию овощевода они получили здесь же в колонии во время отбывания наказания.

 

30 апрель 12:03 | : Будни

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