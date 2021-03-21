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2/3 россиян не считают Первомай своим праздником

День Весны и Труда считают праздником лишь 37% россиян, меньше только у Дня России и Дня народного единства. В преддверии Первомая россияне рассказали, как они относятся к государственным праздникам и нужно ли сегодня бороться за права трудящихся. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

День Весны и труда 37% россиян сочли праздничным. Самый главный же праздник для наших соотечественников — День Победы (78%). На втором месте — Новый год (77%). Реже всего считают праздниками день России (21%) и День народного единства (13%).

Мужчины чуть чаще женщин ощущают праздником День Весны и Труда (38 и 35%). Количество опрошенных, для которых Первомай является настоящим праздником, растет с увеличением возраста: 29% среди россиян до 34 лет и 41% среди граждан старше 45 лет.

При этом 8 из 10 россиян считают, что трудящимся нужно по-прежнему отстаивать свои права. 8% граждан, имеющих опыт работы, обращались с жалобами на нарушения ТК РФ в трудовую инспекцию или суд.

30 апрель 10:37 | : Будни

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