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Расскажите стране о героях в своей семье

Жители Архангельской области, которые до 6 мая станут участниками всенародного исторического проекта «Лица Победы», смогут уже в День Победы найти истории героев своей семьи на портале проекта лицапобеды.рф.

Биографии поступят на вечное хранение в московский Музей Победы и станут частью его мультимедийной экспозиции, а благодаря возможности поиска по сайту у жителей региона появится уникальная возможность показать своим детям, родителям, друзьям и знакомым истории предков, внесших вклад в разгром нацизма, и поделиться этими историями в социальных сетях.

Передать в проект фотографии и биографии героев своей семьи можно через сайт https://historydepositarium.ru/. Проект открывает возможность каждому увековечить память о вкладе своих родственников и земляков в Победу: о тех, кто воевал на фронте и кто трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, в подполье, сопротивлялся оккупантам. Все материалы поступят на вечное хранение в Музей Победы. 
Всенародный исторический проект «Лица Победы» стартовал в Музее Победы в декабре 2019 года, в день открытия Года памяти и славы. 



30 апрель 07:03 | : Будни

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