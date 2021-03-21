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Рано радовались. +65 заболевших COVID-19 в Архангельской области

И это после вчерашнего падения

За последние сутки областным референс-центром выявлено 65 новых случаев заоажения коронавирусом.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 20 архангелогордцев; 
  • по 5 новых случаев выявлено в Красноборском и Холмогорском районах; 
  • по 4 — в городах Северодвинске (1 из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Котласе, а также в Мезенском и Шенкурском районах; 
  • по 3 — в Новодвинске и Няндомском районах; 
  • по 2 — в Мирном, Пинежском, Приморском и Устьянском районах;
  • по 1 – в Коряжме, Вельском, Верхнетоемском, Коношском и Плесецком районах.

Выздоровели 67.

29 апрель 15:22 | : Будни

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