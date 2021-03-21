Рано радовались. +65 заболевших COVID-19 в Архангельской области

И это после вчерашнего падения…
За последние сутки областным референс-центром выявлено 65 новых случаев заоажения коронавирусом.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 20 архангелогордцев;
- по 5 новых случаев выявлено в Красноборском и Холмогорском районах;
- по 4 — в городах Северодвинске (1 из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Котласе, а также в Мезенском и Шенкурском районах;
- по 3 — в Новодвинске и Няндомском районах;
- по 2 — в Мирном, Пинежском, Приморском и Устьянском районах;
- по 1 – в Коряжме, Вельском, Верхнетоемском, Коношском и Плесецком районах.
Выздоровели 67.