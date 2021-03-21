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Эти скромные поморы. Каждый пятый житель Архангельска стесняется ходить в туалет на работе

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, сколько жителей Архангельска стесняются или избегают ходить в туалет на работе. 

По данным анонимного онлайн-опроса, который был проведен компанией 23-27 апреля, 21% респондентов испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня. При этом 18% опрошенных предпочитают перетерпеть позыв, 27% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату, 8% никогда не ходят в туалет на работе. Женщины более стыдливы, чем мужчины – 63% против 37% соответственно.

Отвечая на вопрос о наличии комфортного санузла в офисе или на рабочем месте, лишь 13% архангельских сотрудников оказались удовлетворены созданными работодателями условиями.

Так, 27% респондентов отметили, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь, 13% - рассказали о грязи и неприятном запахе, 5% опрошенных признались, что для удовлетворения естественных потребностей им приходится ходить в соседнее здание или корпус, а 4% вообще не имеют туалета на рабочем месте.

Кроме того, 7% респондентов рассказали, что работодатели следят за отлучками сотрудников, устанавливая лимит на количество посещений туалета и угрожая дисциплинарными взысканиями и штрафами.

Такие действия имеют неправомерный характер – по Трудовому кодексу работодатель обязан обеспечить работнику должные условия для удовлетворения бытовых нужд, напоминает Роструд. В то же время по закону компании имеют право устанавливать системы учета рабочего времени на входе в санузел, однако проведенные в туалете минуты не могут учитываться при подсчете отработанного времени.

 

29 апрель 08:43 | : Будни

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