Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Половина российских компаний решила не устраивать майских каникул

Работать 4—7 мая планируют 48% компаний, где рабочий процесс не является непрерывным. Чаще всего решение работать 4—7 мая принимают банки и производственные компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, а также 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

48% предприятий и организаций будут работать в нерабочие дни мая, т.к. Указ Президента о каникулах 1—10 мая позволяет работодателям действовать на свое усмотрение. В 26% компаний персонал не будет работать. Еще 26% работодателей пока не приняли решение.

Больше всего компаний, которые полным составом уйдут на майские каникулы, — среди малого бизнеса (32%). Работать 4—7 мая по решению работодателя чаще будут компании со штатной численностью 100—1000 человек (60%).

Чаще всего о том, что будут работать в первую декаду мая, говорили представители банков (73%), производственники (53%) и сфера услуг (52%).


29 апрель 08:27 | : Будни

Главные новости


35 лет чернобыльской катастрофе. Помним... но учимся ли?
Архангельск пашет на субботнике. Мэр тоже

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (325)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20