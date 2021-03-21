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Мэр Архангельска решил положить конец вечным разрытиям города

После двухдневного водного коллапса, связанного с нарушением строительных нормативов при возведении здания Арбитражного суда, глава Архангельска Дмитрий Морев проехал по проблемным точкам привокзального микрорайона вместе с представителем компании «РВК-Архангельск».

Во дворе дома на ул. Воскресенская, 112 комиссия заметила небрежно скинутый грунт с песком. Ограждение газона на место не вернули, бордюры на место не поставили. При этом адрес значит в списке тех, где благоустройство восстановлено практически полном объеме.

 - Такое благоустройство нас не устраивает. Выполнена только обратная отсыпка, но в этой куче песка трава не вырастет. Нужно подсыпать плодородный грунт, привести в порядок ограждение газона. Да, работы по асфальтированию можно отложить до заключения вашей организацией контракта с подрядчиком. Но все остальное не должно стоять в таком неприглядном виде неделями. И уж тем более не может остаться здесь навсегда, - дал свою оценку Дмитрий Морев.

 Главный инженер ООО «РВК-Архангельск» Юрий Ленченков признал, что качество восстановления благоустройства низкое. На исправление дана неделя.

 У третьего подъезда дома № 9 по ул. Тимме ресурсоснабжающая компания должна провести бетонирование или асфальтирование после зимних раскопок. На углу дома по ул. Воскресенская, 107, корп. 1 – провести планировку и вернуть на место бортовой камень.

 Вдоль проезжей часть и дома по ул. Дзержинского, 19 широкий газон представляет собой нагромождение песка, земли, палок и досок, шин и битых кирпичей.

 - Это ни в какой мере не похоже на восстановленное благоустройство. Вся территория должна быть ровной. И потом, в грунте с большой примесью песка вряд ли вырастет трава. Понимаю, что работы здесь много, поэтому даем вам три недели, но результат должен порадовать. Я здесь часто езжу и буду следить, чтобы трава выросла. Решайте, как этого достичь, - поставил задачу Дмитрий Морев.  

28 апрель 10:38 | : Будни

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