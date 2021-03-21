Как жить в Страстную неделю. Поучения от отца Евгения

Есть такое понятие «духовная усталость». Мы часто ее не осознаем, но она сравнима с усталостью физической. Вот, человек идет по дороге, устал, уже видно конечную цель его пути — деревню, ее огни, осталось километра полтора. Но если сил нет, человек идет кое-как: рытвина, колдобина, яма, кирпич — обо всё спотыкается.
Очень важно не допустить вот такого духовного «кое-как» на Страстной неделе. Необходимо хоть немножко передохнуть. В Вербное воскресение смягчается пост, разрешается рыба, и можно немножко встряхнуться. Хотя праздник трагический: происходит неузнавание Мессии, Христа встречают как Царя, но не как Мессию. Народ вручает Спасителю власть царскую, чтобы Он дал народу свободу, насыщенность, обеспечение, защиту.
Но Господь приходит, чтобы подготовить нас к вечной жизни. Конец — делу венец, надо хорошо усвоить, что Страстная седмица должна помочь нам осознать тот подвиг, ту высокую цену, которую Небеса платят за спасение человечества.
Любовь Божия наиболее концентрированно проявляется в эту последнюю неделю перед Пасхой. Можно вспомнить гефсиманское моление: насколько же возмутилась человеческая природа Христа этой страшной трагедией, которой заканчивается Его жизнь на земле.
Чтобы не абы как пережить те события, которые произошли две тысячи лет назад, надо постараться хорошо их воспринять. Мы очень часто привыкаем к однообразию, ведь Страстная седмица каждый год, повторяются одни и те же службы, славословия, молитвы. Что же должно быть новым? Наше духовное состояние. Если оно остается одним и тем же, это хороший урок, что мы духовно не выросли.
Если человек хоть когда-нибудь не причащался очень долго, он хорошо знает, каково это — прийти и причаститься после такого перерыва. Вот представьте, пять с половиной тысяч лет у человечества не было возможности прикоснуться к благодати Божией, и вот теперь эта дорога открывается. Цена этого — и переживание, и скорбь, и одновременно великая радость, которая должна переполнять нашу душу, чем ближе мы приближаемся через Страстную седмицу к этому великому событию — Воскресению Христову.
Надо пережить, почувствовать ту радость, которую дарует нам Господь, и тогда последняя неделя перед Пасхой будет гораздо легче.
протоиерей Евгений Соколов