Мэр Архангельска поблагодарил жителей города за терпение и понимание

Течь на магистрали Д-1000 была обнаружена позавчера после полудня. В замене участка трубы были задействованы усиленные бригады. Сейчас завершается заполнение системы водой.
Повреждение возникло на территории строительства административного здания по пр. Ломоносова. Разрешение на строительство выдано на законных основаниях. Подрядчик до начала работ должен был вынести «тысячник» на край участка. В этих целях он заключил договор с компанией «РВК-Архангельск». По контракту РВК должны были выполнить работу до 15 июня и уже приступили к этой работе. Но подрядчик не стал дожидаться завершения и начал строительные работы, повредив магистраль. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут выясняться точные причины произошедшего.
- Учитывая масштаб повреждения, возникшие в ходе ремонта трудности, специалисты «РВК-Архангельск» оперативно справились с задачей. Первоначально ожидалось, что удастся выполнить весь объем за ночь. Но при демонтаже участка трубы выяснилось, что необходима замена отрезка бетонного основания. Это отодвинуло сроки устранения, но выполнить данную работу было необходимо. Спасибо жителям города за терпение. К сожалению, у нас не было возможности отложить отключение воды до вечера, чтобы люди вернулись с работы и набрали запас. Это привело бы к затоплению большой части всего Ломоносовского округа. Подвоз осуществлялся поздно вечером и сегодня утром. Конечно, когда столь значительная часть города находится под отключением, машин не хватало. Но была задействована вся техника, чтобы минимизировать неудобство для горожан. В этом году «РВК-Архангельск» в рамках инвестиционной программы выполняет строительство одного участка резервного водовода, а в следующем году этот большой проект будет продолжен. Кольцевой водовод позволит переключать потребителей в случае аварии на «тысячнике», чтобы жители не оставались без воды на длительное время, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Исторически «тысячник» проходит через весь центр города: под дорожным полотном, в непосредственной близости к домам. Сам факт, что вблизи тысячника идет строительство, не является чем-то исключительным. В данном случае речь идет о нарушении этапов и технологии строительства, и в ситуации будут разбираться надзорные органы.