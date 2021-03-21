Свет в конце тоннеля? 63 инфицированных COVID в Поморье за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 68 человек. Заболели 63.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 27 архангелогордцев;
- 7 жителей Вельского района;
- 5 новых случаев выявлено в Котласе;
- 4 — в Северодвинске;
- по 3 — в Красноборском и Устьянском районах;
- по 2 — в городах Коряжме и Мирном, в Холмогорском и Шенкурском районах;
- по 1 — в Новодвинске, а также в Верхнетоемском, Лешуконском, Няндомском, Пинежском и Плесецком районах.
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