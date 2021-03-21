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Свет в конце тоннеля? 63 инфицированных COVID в Поморье за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 68 человек. Заболели 63.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 27 архангелогордцев; 
  • 7 жителей Вельского района; 
  • 5 новых случаев выявлено в Котласе; 
  • 4 — в Северодвинске; 
  • по 3 — в Красноборском и Устьянском районах; 
  • по 2 — в городах Коряжме и Мирном, в Холмогорском и Шенкурском районах; 
  • по 1 — в Новодвинске, а также в Верхнетоемском, Лешуконском, Няндомском, Пинежском и Плесецком районах.

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27 апрель 14:16 | : Будни

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