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Вода в квартиры архангелогородцев придет ближе к вечеру

Актуальная информация от «РВК-Архангельск» на 12:00:

- Ремонтные бригады залили один стык свинцом и прочеканили. Второй стык с трубопроводом готовится к заливке свинцом и чеканке. Ремонтные работы планируют завершить к 14:00.

 Далее пойдет заполнение магистрали, открытие задвижек, повышение давления в сети.

Последнее по опыту прежних аварий происходит за 3-4 часа. Уже установлено, что авария на «тысячнике» произошла из-за ошибки подрядной организации, строящей здание Арбитражного суда. О сомнениях в нужности последнего читайте здесь (от редакции).

27 апрель 12:29 | : Будни

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