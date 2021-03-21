Вода в квартиры архангелогородцев придет ближе к вечеру

Актуальная информация от «РВК-Архангельск» на 12:00:
- Ремонтные бригады залили один стык свинцом и прочеканили. Второй стык с трубопроводом готовится к заливке свинцом и чеканке. Ремонтные работы планируют завершить к 14:00.
Далее пойдет заполнение магистрали, открытие задвижек, повышение давления в сети.
Последнее по опыту прежних аварий происходит за 3-4 часа. Уже установлено, что авария на «тысячнике» произошла из-за ошибки подрядной организации, строящей здание Арбитражного суда. О сомнениях в нужности последнего читайте здесь (от редакции).