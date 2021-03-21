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Что архангельские родители думают о бесплатном школьном питании

23 апреля завершился опрос населения по вопросам организации школьного питания. Поводом для проведения исследования стали жалобы на качество бесплатных завтраков для учеников младшей школы, которые в течение учебного года неоднократно фиксировала система «Инцидент Менеджмент».

– В наступившем образовательном сезоне около 53 тысяч учеников начальной школы стали получать бесплатное питание. Кроме того, школьные столовые и буфеты посещают ученики 5-11 классов, - напомнил министр образования Архангельской области Олег Русинов. – Чтобы понять, какие вопросы в этой тематике являются приоритетными и для ребят, и для родителей было принято решение о проведении опроса.

ЦУР Архангельской области и региональное министерство образования в течение двух недель проводили соцопрос населения области, в котором всем желающим было предложено ответить на целый ряд вопросов о качестве школьного питания не только в начальных, но и в средних и старших классах, а также высказать свои рекомендации и пожелания. За две недели свое мнение высказали более 26 тысяч северян – жители 25 муниципальных образований области. Самое большую активность проявили жители Архангельска и Северодвинска, а также Пинежского и Устьянского районов.

Данные, полученные в ходе социсследования, позволят дать комплексную оценку качеству школьного питания в Архангельской области. Кроме этого удалось изучить вкусовые предпочтения детей разных возрастных групп. Результаты позволят сравнить качественные показатели не только по городам и районам, но и по отдельным школам. В ближайшем будущем полученные сведения будут проанализированы социологами ЦУР Архангельской области и переданы в министерство образования Архангельской области для организации более качественного питания в школьных столовых.  

27 апрель 11:04 | : Будни

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