Архангельск. Ждем воду к 15.00

Более-менее определились сроки подачи воды в квартиры жителей трех округов Архангельска.
Работы на месте аварии (есть мнение, что бульдозер на строительстве здания Арбитражного суда пробил магистраль) как таковые закончатся к полудню. Но еще нужно дополнительное время.
Официальное пояснение от администрации города:
— Сейчас сварочные работы уже завершены, бригада чеканит стыки. Это трудоёмкий, но важный процесс гарантирует герметичность трубы. Ремонтные работы планируют завершить к 12:00. Далее начнётся заполнение системы и подъём давления в сети, будут запускаться водонасосную станции. Этот процесс займет порядка трёх часов.
По оценке специалистов, с которыми связалась редакция, восстановительные работы проходят с максимальной скоростью. Просто никто не гарантирован от рукожопов из других отраслей…