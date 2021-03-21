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Архангельск. Ждем воду к 15.00

Более-менее определились сроки подачи воды в квартиры жителей трех округов Архангельска.

Работы на месте аварии (есть мнение, что бульдозер на строительстве здания Арбитражного суда пробил магистраль) как таковые закончатся к полудню. Но еще нужно дополнительное время.

Официальное пояснение от администрации города:

— Сейчас сварочные работы уже завершены, бригада чеканит стыки. Это трудоёмкий, но важный процесс гарантирует герметичность трубы. Ремонтные работы планируют завершить к 12:00. Далее начнётся заполнение системы и подъём давления в сети, будут запускаться водонасосную станции. Этот процесс займет порядка трёх часов.

По оценке специалистов, с которыми связалась редакция, восстановительные работы проходят с максимальной скоростью. Просто никто не гарантирован от рукожопов из других отраслей…

27 апрель 10:38 | : Будни

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